Le Hibou Padel Cluba son permis: objectif fin d’année

Leur demande, introduite le 31 mai 2021, avait bien fait l’objet d’un avis favorable du collège sans pour autant déboucher directement sur une obtention du permis en raison de l’avis défavorable du fonctionnaire délégué. Ce dernier suggérant que le dossier soit revu par rapport à la perception paysagère du site et la mobilité. "Il s’agissait principalement d’en limiter l’impact sur la vue actuellement ouverte du site, évoque Quentin Jamar, conseiller en aménagement du territoire et urbanisme au service cadre de vie de la Commune. On a donc demandé à l’ASBL de modifier ses plans pour relancer la procédure."

Les modifications apportées par le bureau BMArchitectes de Villers-le-Bouillet ont porté sur l’intégration paysagère et sur la limitation des nuisances sonores révélée comme inquiétude de certains riverains lors de l’enquête publique. "Initialement placés en bas du terrain, on a repositionné le parking parallèlement à la rue Mélayes, éclaire Julien Lahaye, l’un des cinq porteurs du projet. Et le merlon initialement à rue a été reculé entre le parking et les terrains encastrés pour absorber le bruit. Une série de plantations participera également à la limitation de l’impact sonore." La capacité du parking a également été légèrement revue à la baisse.

Son permis en poche, l’ASBL Hibou Padel Club peut maintenant envisager la suite des opérations. "Et nous avons également l’accord des banques pour le financement, si bien qu’on va pouvoir valider l’emphytéose avec la Commune chez le notaire dans les deux prochains mois, se réjouit Julien Lahaye. Parallèlement, on avance avec les devis.Nous espérons pouvoir entamer les travaux à l’automne et ouvrir nos terrains en fin d’année.Je suis de nature optimiste…"

Pour rappel, le permis valide la construction de quatre terrains couverts, de quatre terrains extérieurs et d’un club-house avec terrasse. "Mais, nous allons dans un premier temps concrétiser quatre surfaces de jeu dont deux en intérieur et une petite infrastructure d’accueil qui ne sera pas le club-house définitif.Nous aviserons pour la suite en fonction du succès rencontré."