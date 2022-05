Un camp militaire pour faire revivre l’histoire à Villers-le-Bouillet

Samedi, la plaine située juste derrière l’administration communale a laissé place à une véritable reconstitution historique. Les soldats américains et belges d’un jour ont installé leur camp le temps d’un week-end comme à l’époque et toutes les reconstitutions se vivent comme si nous y étions. Au milieu des chars et des voitures d’époque, entourés par les mitrailleuses et fusils, l’ambiance ici est réaliste. Hadrien Delye fait partie de ceux qui enfilent leur costume pour partager sa passion des reconstitutions.

"J’ai commencé à m’intéresser à la Seconde Guerre mondiale très jeune, en allant à des événements similaires avec mon papa, raconte le jeune Modavien de 21 ans. Quand j’ai eu 12 ans, j’ai commencé à collectionner et je suis devenu guide au fort de Flémalle. Aujourd’hui je suis président de l’Utah remember Group. Avec lequel nous participons chaque année à plusieurs commémorations, rassemblements, camps historiques et films. Quand nous ne sommes pas sur des manifestations, nous nous retrouvons pour des entraînements, pour nous documenter, car tout ça prend évidemment beaucoup de temps. Il faut connaître les codes, le mode de vie de l’époque pour être au plus proche de la réalité. C’est comme une deuxième famille pour moi. Nous sommes une vingtaine d’horizons différents mais on est toujours à la recherche de nouvelles recrues."

En semaine, ce pharmacien produit des vaccins contre le Covid-19; le week-end, il enfile donc sa tenue de soldat américain pour faire vivre sa passion et redonner une place à l’histoire.

Un moment de partage entre les membres de la 3eDivision blindée et le 36erégiment d’infanterie qui souhaitent montrer la vie des troupes américaines venues libérer l’Europe de l’horreur. C’est également le cas de Remy Massart. "Nous représentons la brigade Piron, qui a participé à la bataille de Normandie et à la libération de la Belgique aux côtés des armées alliées. C’est l’occasion aussi d’expliquer aux visiteurs que la libération, ce n’est pas que les Américains."

Une passion qui s’est transmise il y a quatre ans, notamment par sa famille. "Au départ, c’est en regardant des films pour enfants que j’ai commencé à m’y intéresser et puis les témoignages des grands-parents sont venus alimenter plus encore cette envie de faire des reconstitutions. C’est grâce à une rencontre il y a deux ans qu’on a formé notre groupe. L’année dernière, nous nous sommes rendus en Normandie. Il y avait des vétérans avec nous et c’était très chargé en émotion."

1000€ pour une tenue d’époque

À leur manière, ces passionnés sont eux aussi des passeurs de mémoire. Ils ont recréé l’ambiance du camp dans les moindres détails et forcément, ça impressionne les plus jeunes qui s’amusent à se mettre au volant des véhicules d’époque. Les participants emmènent les visiteurs en balade en prenant place à l’arrière du véhicule. De quoi avoir l’impression de partir au front et de jouer au vrai soldat mais, heureusement, sans les atrocités qu’on connaît. Juste pour faire semblant. Même si tout cela a un coût: "La reconstitution coûte très cher, reprend Hadrien Delye. Tout ce qu’on porte est d’époque. Il faut généralement compter 1000€ pour une tenue complète. Ce n’est pas donné à toutes les bourses et il faut être vraiment passionné. Nous organisons des événements pour pouvoir acheter du matériel mais ce n’est pas suffisant. Généralement mon salaire y passe."

Si la manifestation a su séduire petits et grands et même faire venir des visiteurs d’au-delà des frontières wallonnes, la foule n’était pourtant pas au rendez-vous. "C’est vrai qu’on aurait aimé un peu plus de monde mais on est quand même contents car il y a beaucoup de manifestations ce week-end. C’est donc plus difficile de mobiliser les gens", analyse le président de l’Utah remember Group. Mais pour les organisateurs du comité culturel, le bilan reste positif. "On a du monde à flux constant, commente Christelle Delhaise, la secrétaire. On est contents pour une première édition. Samedi matin, nous avions beaucoup de personnes âgées qui venaient se replonger dans les souvenirs et l’après-midi, c’était plutôt des familles. Les écoles sont venues le vendredi et ils ont été très réceptifs également. J’espère que ce dimanche nous aurons un peu plus de fréquentation, notamment pour le défilé dans le village."

Le temps d’un week-end, passionnés et amateurs ont vécu comme en 40-45. Une jolie façon de rendre hommage aux soldats qui se sont battus pour notre liberté lors de la Seconde Guerre mondiale. Une belle expérience à vivre et à rééditer peut-être, parce qu’il y a des histoires qui ne doivent jamais être oubliées.

Pour découvrir le programme de ce dimanche, rendez-vous sur la page Facebook du centre culturel de Villers-le-Bouillet ou sur le site internet de la Commune: www.villers-le-bouillet.be/loisirs/culture/comite-culturel/week-end-commemoratif