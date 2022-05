Dessert Factory: l’entreprise villersoise qui fait fondre vos papilles (photos & vidéo)

Une nouvelle usine de production à Petit-Waret

Et en ce qui concerne la gouvernance, là aussi, les deux frères ne manquent pas de suite dans les idées. "Nous employons actuellement 100 personnes dont 50 engagées ces deux dernières années. Nous avons mis en place une gouvernance participative. C’est-à-dire que le personnel a aussi son mot à dire quant aux décisions et directions à prendre." S’il n’est pas toujours possible de travailler en circuit court, Édouard et Sébastien veulent également donner à leur entreprise familiale une dimension sociale et environnementale en réduisant au maximum leur empreinte carbone, en recyclant 30% de leurs déchets et en achetant la majeure partie des matières premières tels que le beurre, le lait ou le sucre à proximité de chez eux. "Notre prochain objectif sera de construire une nouvelle usine de production de 8000 m2à Petit-Waret, annonce Sébastien Dryon Nous avons déjà une option pour un terrain qui appartient au BEP et c’est un projet que nous voudrions voir aboutir pour 2025." Les défis de demain? Faire face à la flambée du coût des matières premières et de l’inflation. "Il est même parfois difficile de s’approvisionner. Tous les produits laitiers sont en train d’augmenter. À titre d’exemple, le kilo de beurre est passé de 3,50 € à 7 €, précise l’entrepreneur. On ne sait pas comment la situation va évoluer et c’est forcément très compliqué à gérer." La solution pour faire face à ces difficultés? Trouver des alternatives moins chères comme remplacer les matières premières animales par des matières végétales. Il s’agirait par exemple de changer le beurre par de la margarine. Une solution qui a déjà fait ses preuves: en visite ce lundi, le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus, n’a pas réussi à percevoir la différence. Et d’ailleurs, nous non plus…