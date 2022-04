Le télétravail organisé mais pas systématique à la Commune de Villers-le-Bouillet

En sa séance de mardi dernier, le conseil communal de Villers-le-Bouillet a voté à l’unanimité les modifications apportées au règlement de travail et aux statuts administratif et pécuniaire des employés et ouvriers de la Commune. "Adopté en 2017, il y avait nécessité de toiletter le règlement de travail", notamment suite à la circulaire de la Région wallonne sur le télétravail à destination des pouvoirs locaux, avait auparavant présenté Geoffrey Jamoulle, responsable du service ressources humaines. "L’entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2022" , après feu vert de la tutelle spéciale d’approbation à qui le dossier va être transmis. Le document soumis au vote est le fruit d’un travail collectif où ouvriers et employés ont pu émettre des propositions d’amélioration de leurs conditions de travail.Il a aussi reçu l’aval des syndicats.