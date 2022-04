Villers-le-Bouillet partenaire dans le projet de hall sportif à Faimes?

Du côté de Faimes, on confirme l’appel du pied fait aux voisins villersois. "Et il est maintenu même si nous avons déjà rentré un projet en n’attendant pas la confirmation de leur partenariat car le temps pressait avec la date butoir du 15 avril, confie Étienne Cartuyvels, le bourgmestre faimois. Sans être négatif, à Villers, il y a trois partis dans la majorité et cela prend plus de temps pour avoir une décision. On aura une réponse de la Région wallonne fin mai.On pense avoir peu de chances d’être retenus.Mais s’il le faut, je relancerai Villers-le-Bouillet pour voir ce qu’il en est car ce serait mieux de travailler à deux communes sur le projet. S’ils sont d’accord, nous serons contents. Pour nous, il était logique de nous tourner vers Villers pour une réalité de bassin de vie.Il faut savoir que pas mal de jeunes de Vieux-Waleffe et de Vaux-et-Borset viennent dans notre plaine de jeux et sont affiliés dans nos clubs de tennis et de football."