La première fois, on y a volé environ 2000 € et un coffret métallique. La deuxième fois, une trancheuse, des bouteilles d’alcool, des tablettes, de l’argent… Cette deuxième fois, un des deux voleurs s’est fait coincer. Le Hutois l’affirme cependant: le premier vol, ce n’est pas lui. Et le Hutois d’expliquer au tribunal qu’il est cocaïnomane depuis cinq à six ans. "En allant à Liège, il me manquait de l’argent." Il est allé dans ce restaurant que lui avait renseigné un copain, il a cassé la porte, il est rentré, il s’est servi. "Le deuxième vol, c’est moi. Mais le premier, c’était un ami" , affirme-t-il. Sauf que la procureur de division Brigitte Leroy n’y croit pas. Lors du deuxième vol, la zone de police Meuse-Hesbaye a été appelée à 2h du matin. Au moins deux voleurs étaient sur place. Et les policiers en ont trouvé un dans les buissons.Et dans une voiture pas loin, un portefeuille avec son permis de conduire. Le modus operandi des deux vols est identique. Ce qui convainc le propriétaire du restaurant que l’auteur des deux vols est le même homme? Les images des caméras de surveillance sur lesquels on voit les chaussures d’un des voleurs… qui sont les mêmes que celles du voleur intercepté par les policiers. Et le deuxième voleur? Il n’a jamais été retrouvé.

Le Hutois, intercepté par les policiers, a un lourd palmarès à son actif pour vols et coups. Il est détenu depuis le 12 novembre, le ministère public requiert une peine de 18 mois de prison. Peut-on reconnaître quelqu’un sur base de ses chaussures? La défense en doute. Il y a au moins un doute raisonnable pour le premier vol, mais pas pour le deuxième. La défense plaide la peine de probation autonome, d’autant plus que le Hutois aura fait sept mois de détention préventive lors du jugement…

Jugement le 12 mai.