Villers-le-Bouillet: elle menace de mort son père, venu à sa rescousse

Le 30mai2020, une Hutoise, née en 1990, appelle son papa, très énervée. Elle lui explique qu’elle va "mettre une balle dans la tête" de son ex-compagnon, avec qui elle est en litige concernant la garde de leurs enfants. Son papa parvient à la calmer et lui fixe rendez-vous sur le parking de Maxi Frites, à Villers-le-Bouillet, pour lui remettre un GSM et un peu d’argent. Mais une fois sur place, sa fille n’étant visiblement pas apaisée, il se fait insulter copieusement. Une fois repartie avec son nouveau compagnon, elle envoie plusieurs messages désagréables à son papa et le menace lui-même de mort… Pour la procureure de division, Brigitte Leroy, les préventions de menaces et de harcèlement sont établies. En l’absence de la prévenue, qui ne s’est pas présentée devant le tribunal pour s’expliquer, elle a requis une peine de prison de 6mois.