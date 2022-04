L’ex-mayeur de Villers Charles Wéry et Milou, 60 ans de mariage!

Dix ans après avoir célébré leurs noces d’or, l’ancien bourgmestre villersois Charles Wéry et son épouse, Marie « Milou » César, étaient de retour, samedi après-midi, dans la salle du conseil de l’administration communale, pour fêter leurs noces de diamant, soit 60 ans de mariage. Mais, cette fois, dans la salle Marcel Jadotdu nouveau bâtiment communal. Le couple était entouré des membres de la famille. Il y a dix ans, Charles et Milou s’étaient dit « oui », à nouveau, à l’administration rue de Waremme. La toute première fois, c’était le 11 avril 1962, aux Waleffes. Si l’union de Milou et Charles a duré aussi longtemps, c’est que la patience a été très importante. Mais, tous deux sont d’accord : « Nous avons eu une belle vie, on est bien ! », se sont-ils exclamés. En guise de cadeau de la part de l’administration communale, Charles Wéry a reçu une bonne bouteille de vin tandis que Marie César, elle, a été fleurie. A.J.