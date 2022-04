Il lance son huile de tournesol à Villers-le-Bouillet

La ferme de la Croix présente un exemple type de synergies familiales. La boucherie constitue la vitrine de la production de l’exploitation fizoise. Les excellentes viandes et les charcuteries de qualité en font la réputation. Après les nouvelles pâtes fraîches (et avant peut-être des pâtes sèches), l’huile de tournesol complète désormais la gamme. "Rien ne serait possible sans chaque acteur de l’exploitation. Chacun a son créneau et son rôle dans la famille" souligne d’emblée Pierre.