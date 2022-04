Villers | Un moment festif pour les petits Fizois et les petits Mauriciens

Les deux amis ont le projet de se rendre sur l’île Maurice en décembre et ne comptent pas arriver les mains vides. "Nous allons apporter une aide financière et des biens matériels pour les enfants", soulignent-ils.

Ce dimanche, Ricardo Ajanohun et Didier Coco ont organisé une journée récréative au cœur du village de Fize. " Nous nous sommes joints à l’Amicale fizoise, qui organise une traditionnelle chasse aux œufs." Le club de football la JS Fizoise faisait partie aussi de l’organisation. "C’est la première fois qu’une grande journée d’animations est organisée" , précise Ricardo Ajanohun. Elle était prévue la semaine passée mais a été reportée vu la météo. Et c’est tant mieux car le soleil est avec nous, le temps est magnifique."

La journée a débuté par une chasse aux œufs, la visite d’un clown et d’un magicien. Sous le chapiteau a eu lieu un marché artisanal où l’on pouvait admirer et acheter des objets décoratifs, lampes en bois, accessoires en tissus, friandises, savons artisanaux et bijoux. " Nous avons aussi la présence d’un pépiniériste local. Nous avons également des sponsors pour la restauration dont des vins italiens. La boulangerie Bada, de Villers-le-Bouillet, a offert les petits déjeuners aux artisans. Nous avons des foodtrucks qui proposent des produits artisanaux. Le jeune manège Fiz’Equi offre des balades à poneys. Il y a également des châteaux gonflables. Et tout est gratuit pour les enfants car nous voulions que cette journée leur soit dédiée."

Ricardo est aussi un brillant violoniste, notamment 1erprix du conservatoire de Liège. Le très nombreux public a pu apprécier un beau moment de musique. Et son frère Jérôme Mc Jay DJ a animé la journée.