Un Villers courageux, mais bien trop juste

Une bonne pioche pour le mentor villersois car les deux espoirs ont parfaitement répondu aux attentes avec un match sérieux et prometteur. "On n'avait évidemment pas les armes pour rivaliser avec cette équipe du top! On a ramassé, il faut le reconnaître avec 40 points mais, j'ai trouvé du plaisir à coacher cet effectif, ce qui n'a pas été le cas très souvent cette saison. On a fait un match courageux, avec les moyens du bord mais avec la volonté de bien faire ", précisait un coach qui, on le comprend, envoie un message.

Dans la salle des sixièmes de la série, les Villersois étaient onc directement pris à la gorge et la 22e défaite de la saison inéluctable. Évitant de justesse les 100 points, les troupes de Mike De Keyser récupéreront peut-être des forces vives, avec la même mentalité, pour la rencontre de la semaine prochaine.

À noter que, dans cette saison à rallonge, les décisions commencent à tomber. Ainsi, les Villersois ont vu Atlas Jupille, leurs derniers tombeurs situés juste devant, s’incliner contre Belleflamme B et, sans doute, recevoir, eux aussi, leur ticket pour la P1.

QT: 34-15, 20-13 (54-28), 28-15 (82-43), 16-12.

LA VILLERSOISE: Peleeheid 10, Denis 0, Locht 8, Vercruysse 9, Lefebvre 2, De Waleffe 8, Lahaye 7, Aldeghi 11.