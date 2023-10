La salle des Thuyas, premier projet de l’ODR à Verlaine

Les Thuyas, LA priorité

Projet majeur du programme de la liste communale unique, et donc de la majorité, la suite de l’aménagement (externe et interne) de la salle des Thuyas "est l’objectif prioritaire et la première demande du conseil", insiste l’échevine Huguette Buttiens en conclusion de la présentation lors de la séance du conseil de lundi soir. La synthèse du PCDR, réalisée en synergies avec le Bureau Sen5 (Liège – auteur du PCDR), la Fondation Rurale de Wallonie et les citoyens, au travers des groupes de travail sur différents thèmes, propose un vaste programme (ODR), à long terme.

Comment améliorer la qualité de vie ? Quel sera le Verlaine de demain ? Sur base d’un diagnostic complet de l’entité, "nous avons fixé sept enjeux, à 10 ans pour un village qui s’urbanise de plus en plus", insiste Suzanne Jadoul, du bureau d’étude Sen5. Parmi ces enjeux, l’intégration du bâti existant, la mobilité douce, protéger et développer le cadre naturel, l’accompagnement intergénérationnel, favoriser les rencontres avec les habitants, valoriser les ressources économiques locales ou encore soutenir les initiatives associatives et citoyennes. "Le bilan de la participation citoyenne à travers les réunions et les groupes de travail a permis de consulter 723 habitants", souligne pour sa part Audrey Wanzoul, de la Fondation Rurale de Wallonie.

L'ensemble des service communaux est concerné par le PCDR et Aline Venderick, conseillère en environnement, a porté ce dossier avec les citoyens. Les fiches-projets ont été validées en avril 2023 et l'avant projet PCDR a été approuvé par la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) en septembre. Le dossier, qui pourrait bénéficier d'un subside régional de 80%, sera défendu devant le gouvernement wallon par l'ensemble des acteurs, dont deux citoyens, Pascaline Le Maire (mobilité douce) et Fabian Lejeune (nature) qui ont également évoqué chacun leurs thèmes de prédilection.