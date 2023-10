Deux Hesbignons performent aux Mondiaux d’œnologie: "Une expérience mémorable"

Sur place, nos compatriotes ont dû déguster 12 grands vins du monde et plusieurs critères font la différence. Les équipes doivent ainsi identifier, en dix minutes, le cépage, le pays d’origine, le millésime, le producteur et l’appellation. Pour y arriver, la cohésion d’équipe est primordiale. "On discute énormément entre nous et c’est assez prenant car dix minutes, c’est très court. Quand on n’est pas d’accord, on regoûte une nouvelle fois et puis on tranche", poursuit le Verlainois.

Un bilan honorable

Pour leur première participation, les Belges ont donc terminé ces Mondiaux à la septième place avec un total de 82 points. "L’objectif était de finir dans le Top 10 mais on peut avoir quelques regrets. Lors du premier vin, on a commis une grosse erreur en se trompant sur l’appellation. On s’est rapidement retrouvé 24e. L’équipe ne s’est pas démotivée puisque, dès le sixième vin, une Clairette du Châteauneuf-du-pape, on a cartonné pour revenir dans le coup à la sixième place, précise Éric. Au final, le bilan est très positif. Le podium était envisageable car on commet deux grosses erreurs, mais l’expérience était enrichissante. Le samedi soir, un dîner de gala était organisé avec l’ensemble des pays. Ces moments d’échanges sont importants pour continuer à apprendre."

Une analyse en trois étapes

Déguster un vin demande forcément du temps et une analyse particulièrement minutieuse. "L’analyse d’un vin, ça se passe en trois étapes. Il y a tout d’abord l’étape visuelle avec l’analyse de la robe, de l’intensité, de la couleur. Ensuite, il y a l’analyse olfactive, qui permet de déterminer les différentes familles d’arômes perceptibles dans le verre et puis, enfin, vient l’analyse gustative. Et donc, on doit évidemment avoir une trame qui soit cohérente entre la robe, le nez et la bouche si on veut être certain d’identifier le bon vin", détaille encore Éric Dewingaerden.

Une première expérience enrichissante pour cette équipe d’amateurs qui compte bien remettre le couvert prochainement. "Pour se qualifier, il faut participer à des compétitions en France et figurer dans les bonnes positions. Cela demande du temps et de l’investissement." Mais quand on aime, on ne compte pas !

Une préparation intensive et un budget conséquent

Depuis l’annonce de leur qualification aux Mondiaux d’œnologie il y a quelques mois, nos compatriotes ne sont évidemment pas restés les bras croisés. «Ce fut trois mois très intensifs, détaille Éric Dewingaerden. Chaque mercredi, on s’entraînait avec l’ensemble de l’équipe et notre coach. On a goûté entre 12 et 20 vins chaque semaine. On s’est entraîné comme un athlète de haut niveau, nous n’avons pas eu une semaine de répit (rires). Cela représente tout de même un sacré budget puisqu’il faut compter environs 3000 € pour cette préparation de quelques mois. Je ne le regrette absolument pas. Ce fut une expérience mémorable.»

La liste des 12 vins présentés

1. Champagne (Chardonnay)

2. Palatinat-Rhénan (Riesling)

3. Soave Classico (Garganega)

4. Péloponnèse (Malagousia)

5. Rueda (Verdejo)

6. Châteauneuf-du-pape (Clairette)

7. Saumur-Champigny (Cabernet Franc)

8. Apalta (Carmenère)

9. Sante Cruz (Cabernet Sauvignon)

10. Douro (Touriga Franca)

11. Toscana (Cabernet Sauvignon)

12. Banyuls grand cru (Grenache).