Rendez-vous avec le terroir, ce jeudi, à la ferme d’Oudoumont à Verlaine : "On veut mettre un coup de projecteur sur les atouts de la Hesbaye"

Cet événement est aussi l’occasion pour le GAL de clôturer le programme "Leader" de la Région wallonne, qui a duré six années ( "ce programme est sur quatre ans mais il a été exceptionnellement prolongé de deux ans"), que le groupe d’action locale espère voir reconduit. "On avait répondu, il y a six ans, à l’appel à projets qui fait partie du deuxième pilier de la PAC (Politique agricole commune), ajoute Martine Lekane, afin de bénéficier de subsides pour mener à bien des projets à caractère ruraux. On a candidaté pour le prochain, on devrait savoir en décembre si on est retenu."