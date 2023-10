Pawsitive, c’est le nom choisi par Ariane Schruyers et son mari, Olivier Buvé, pour leur ASBL dédiée au bien-être animal. Déléguée commerciale au départ, la Verlainoise a opéré un revirement professionnel à 180 degrés pour se consacrer à sa passion. "J’ai toujours eu un pied dedans. Depuis l’âge de 20 ans, je m’occupe de chiens au sein de clubs canins. Je suis monitrice depuis des années." Véritable amoureuse du meilleur ami de l’homme, elle s’est ainsi formée pour devenir coach et comportementaliste. D’une certaine façon, elle est aujourd’hui psychologue des maîtres pour le bonheur de leurs toutous. Du coup, Pawsitive, c’était le rêve latent de petite fille.

Il y a deux ans, le couple a essuyé plusieurs revers de médaille. "Nous avons voulu créer cette ASBL suite aux décès de quatre de nos animaux en moins d’un an, ajoute Olivier Buvé. D’autant que le coût des opérations est souvent très conséquent. Une partie de nos économies et le budget vacances y sont passés. Mais au-delà de ça, il y a eu la douleur que leur absence nous a causée. Ils avaient chacun eu des soucis et des tumeurs. On s’est senti démuni face aux problèmes que rencontraient nos animaux et on avait envie de faire plus pour les aider à mieux vivre." Si Ariane Schruyers est spécialisée dans le comportement, le Verlainois, quant à lui, a suivi plusieurs formations pour se spécialiser en naturopathie et reïki animaliers. Une passion qu’il développe en parallèle à son travail d’agent pénitentiaire. "J’avais envie de trouver des réponses ailleurs que dans la science et la médecine vétérinaire, raconte-t-il. La nutrition canine, c’est très intéressant. Je me suis par exemple rendu compte que le soja était toxique pour certains chiens. C’était un des composants des croquettes que je donnais à mon ancien compagnon décédé d’un cancer. Je n’ai pas pu m’empêcher de me dire que je l’avais empoisonné sans savoir. Toutes ces médecines naturelles sont évidemment complémentaires. Je ne suis pas vétérinaire mais, avec le reïki, on travaille sur les énergies et j’ai déjà pu constater que ça apaise certaines douleurs d’animaux. J’ai déjà travaillé sur une brebis en fin de vie par exemple."

Choisir le toutou qui vous convient

Et de faire face aussi à deux constats: d’une part, certains vétérinaires ne se préoccupent pas du bien-être de l’animal et ne cherche pas à comprendre les causes et, d’autre part, pour certains éleveurs, la course à la rentabilité prime sur le bien-être des animaux. Le résultat ? De nombreux animaux de compagnie finissent par être abandonnés… "Les refuges sont pleins car les maîtres se rendent compte qu’ils n’ont pas le temps, regrette la Verlainoise. Plutôt que de résoudre les problèmes comportementaux, ils préfèrent s’en débarrasser comme d’un jouet qu’on ne veut plus." Et Pawsitive veut ainsi palier ces problèmes. Ariane Schruyers explore ainsi les relations entre l’homme et l’animal. Une démarche qui permet également d’anticiper et de faciliter les adoptions. "J’offre mes services aux maîtres qui rencontrent des soucis avec le comportement de leur chien et qui cherchent à comprendre ce qu’il se passe mais aussi à ceux qui cherchent une compagnie animale. C’est très important de bien choisir. Tous les chiens ne peuvent pas convenir à tous les modes de vie. Il est impensable de proposer à l’adoption un Border collie ou un Berger australien à une personne âgée qui vit en appartement. C’est une race qui demande beaucoup d’énergie. Il y a des éleveurs qui ne prêtent pas attention à la personne qui prend un chiot. Et c’est comme ça que les chiens sont abandonnés et que ça crée de mauvais comportements." Et la Verlainoise l’assure: il n’y a pas de méchant chien. Seulement des animaux qui ont vécu de "mauvaises" situations avec de "mauvais" maîtres. Si votre animal de compagnie se sent bien, il vous le rendra d’autant plus.