La deuxième fête des associations a battu son plein à Verlaine

Plusieurs initations se sont déroulées tout au long de l’après-midi et, au total, vingt-neuf stands étaient installés. Sur place, on retrouvait notamment de la poterie, du judo ou encore Verlaine en transition, un groupe de Verlainois sensibles à l’environnement.

"Cela permet aux habitants de Verlaine de découvrir tout ce qui est mis sur pied dans la commune, expliquent Luc Larmuseau et Fabienne Hanze, les chefs d’orchestre de la manifestation. On est très content de l’engouement. Par rapport à la première édition, il y a bien plus de monde. Si chaque association parvient à trouver un membre supplémentaire grâce à cette journée, on aura réussi notre travail."

Organisée tous les deux, la fête des associations est surtout l’occasion pour tout un chacun de passer un moment convivial. Et également d’assister à des scènes insolites. Comme lorsque Jonathan Legear, la star du foot verlainois, s’est essayé au tennis de table. "Cette journée est hyper importante. Elle permet de grands moments de rencontres et de partages entre toutes ces associations qui font vivre Verlaine", pointe Maxime Voneche, le président du Comité Culturel.

Accueil des nouveaux habitants

Une fête qui s’est déroulée dans la bonne humeur et qui, pour la première fois, s’organisait dans le cadre de l’accueil des nouveaux habitants et des remises de la prime de naissance. De quoi faire d’une pierre…trois coups.