Verlaine teste un pédibus pour la semaine de la mobilité

Un pédibus ? Il s’agit tout simplement d’un bus… mais à pied. Les enfants seront accompagnés par des adultes, qui vont venir les chercher à pied dans plusieurs endroits bien précis, pour ainsi former des groupes. "Les accompagnatrices et accompagnateurs sont des parents, des bénévoles plutôt pensionnés ou des citoyens qui commencent un peu plus tard leur journée", explique Aline Venderick, conseillère en environnement de la Commune. C’est un moyen qui permet de résoudre le problème d’engorgement de la rue Vinâve des Stréats durant les heures scolaires, mais aussi de se rendre à l’école de manière conviviale et écologique.

Deux itinéraires

"Nous avons fait deux itinéraires, qui sont toujours dans un périmètre d’un kilomètre de l’école. Le premier démarre d’un point proche du traiteur Bayard, il passe par l’église à 8h35 et va ensuite vers l’école. Un autre itinéraire part du parking du foot à 8h30 et va directement à l’école. Nous avons laissé une grande marge de temps car nous avons aussi bien des élèves de maternelle que des élèves de primaire. Pour ne pas pénaliser les parents qui avaient plusieurs enfants, les frères et sœurs sont les bienvenus. Les parents peuvent ainsi mettre leurs enfants, qu’ils soient en primaire ou maternelle", explique Aline Venderick. À l’issue du test, tous les avis vont être recueillis afin de voir si l’expérience pourrait éventuellement s’installer durablement ou non.