À Verlaine, le boucher Vincent Evrard permet de commander en ligne avant retrait en boucherie

Mais pas de panique puisque la boucherie réceptionnera toujours les commandes par téléphone. "On a bien conscience que tout le monde n’est pas en mesure de commander via internet, surtout les anciens qui ne sont pas toujours sensibilisés aux nouvelles technologies. C’est pourquoi on continue évidemment à répondre aux appels."

Comment ça marche ? C’est simple: il suffit de se rendre sur le site web de la boucherie ( www.boucherieevrard.be) et de cliquer sur "commander en ligne" en haut à droite. "Les clients atterrissent sur notre boutique en ligne. S’ils ne l’ont pas encore fait, ils doivent d’abord créer un compte." Après seulement, ils peuvent faire leurs courses en ligne. "Une fois la commande passée, ils peuvent venir chercher leur paquet dans les douze heures, ajoute Vincent Evrard. On a choisi ce délai car on travaille avec du périssable et on doit gérer les stocks de sorte à garantir la fraîcheur des produits."

Les commandes ne sont limitées ni par un maximum, ni par un minimum. "Le paiement se fait ici, à la boucherie, car on vend à la pesée et le poids varie légèrement suivant la main du boucher. Les prix affichés sur notre site sont approximatifs pour donner une idée mais ils varient légèrement."