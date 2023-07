Marc Pinilla en version acoustique

Au domaine Le Maire à Bodegnée, samedi, invité par le Comité culturel de Verlaine dans le cadre de la Caravane aux chansons, le chanteur a brassé large dans le répertoire du groupe Suarez enchaînant ses titres les plus connus que le public chantonnera à cœur joie. Rien n’était pourtant gagné d’avance, ni perdu. "Mais c’est une catastrophe, Verlaine !"

C’est que, démarré avec "Ni rancœur, ni colère", le set a du mal à prendre. "On va faire ça calmement, on ne va pas vous brusqu er !" "Au bord du gouffre" poursuit sur le même ton avant un timide "Porque te vas", en espagnol.

À l’identité musicale pop rock largement revendiquée, le chanteur par ailleurs coach de The Voice Belgique poursuit avec un retour bien affiché des années 80 qui met en avant Niagara et son très connu "C’est l’amour à la plage". Effet attendu, le public s’affiche désormais chaud et conquis avant "L’indécideur" et "Juste le temps de voir" chantonné en chœur.

Davantage centré sur des textes à fredonner, le concert évolue sur le fil ténu d’un accord guitare voix qui intensifie chaque morceau partagé à ciel ouvert.

Pressentie en accord avec l’idée qu’on se fait d’un concert voulu intime et proche du public, la soirée s’autorise toutes les libertés dont celle que prend le chanteur en se faufilant parmi les gens pour chanter au plus près de son public.

"Insuline" en formule légère puisque prestée à deux, avec David Donnat aux percussions pour assurer la section rythmique, entame désormais la direction définitive de l’ensemble du concert avec un public davantage chaud qui en redemande.

Dédiée à l’été, à l’insouciance et à la liberté, la soirée se poursuit avec désormais le public debout prêt à danser sur les airs de "Qu’est-ce que j’aime ça" et des reprises telles que "Sarà perché ti amo" et "Couleur café" deux titres qui clôtureront le set.