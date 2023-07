Seraing-le-Château: rénové, le "Nid du Sanglier" accueille ses premiers touristes au château (photos)

À l’origine de cette renaissance, on retrouve Ed van der Marck et son épouse Sophia. Ce couple de retraités néerlandais a décidé de racheter et rénover le château, par passion pour l’histoire et le patrimoine. "Je suis peut-être un des descendants des de la Marck, explique le propriétaire. J’ai fait des recherches généalogiques sans parvenir à la preuve. C’est d’ailleurs en visitant les différents châteaux ayant appartenu à cette famille que je suis tombé sur les ruines de Seraing-le-Château."

Commencé en 2015, le chantier de restauration est terminé depuis l’année dernière. "On a fait tester les chambres par des amis et des membres de notre famille, note Ed van der Marck. Mais on ne savait pas mettre les chambres en location car une des pompes à chaleur était défectueuse." Et des problèmes, le couple en a rencontré pas mal lors de ce long travail de restauration. "Mon épouse a fait une chute sur le chantier et elle s’est cogné la tête… Elle est restée un mois dans le coma et a dû subir ensuite une longue réadaptation… On a eu des doutes sur la poursuite de notre projet." La crise Covid, le retard des marchandises lorsqu’un porte-conteneurs a bloqué le canal de Suez, l’envol du coût des matériaux n’ont pas arrangé les choses mais l’opiniâtre couple a tenu bon.

"On a travaillé avec l’architecte Philippe Legrand, de Vinalmont. Il a dû faire preuve de flexibilité et de créativité." En effet, si l’enveloppe du château a peu été modifiée, ce n’est pas le cas de l’intérieur. "Le château a subi plusieurs incendies, explique le propriétaire. À l’intérieur du donjon, tout était détruit. Il n’y avait plus de plancher, plus d’escaliers. On a dégagé une couche de 80 cm d’épaisseur de crasses et de résidus à la base du donjon." Il a fallu recréer des étages et des escaliers en s’adaptant aux normes actuelles, installer un ascenseur, faire entrer la lumière, poser des panneaux photovoltaïques tout en préservant au maximum le cachet de cet illustre bâtiment avec, par exemple, de grandes fenêtres d’origine qui s’étirent sur deux niveaux ou encore en maintenant l’unique escalier en pierre, logé dans la muraille à la base du donjon.

Le résultat est magnifique. Outre les locataires des chambres, le public peut aussi venir le découvrir tous les week-ends. "La véranda dans la cour intérieure du château est accessible pour boire un verre ou prendre un café les samedis et dimanches après-midi, précise Ed van der Marck. Fin de ce mois, on aura aussi un atelier d’artistes qui va venir s’installer pour un workshop…" Pas de doute, après des siècles de léthargie, le château de Seraing-le-Château reprend vie.