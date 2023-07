Verlaine (D2 ACFF) officialise l’arrivée de Jonathan Legaer comme T2 et s’offre un joueur de Nationale 1

Ce vendredi soir, Verlaine a surpris tout le monde en annonçant l’officialisation de Jonathan Legear dans le costume de T2-joueur. Si l’ancien joueur du Standard et d’Anderlecht avait déjà annoncé rejoindre les Taureaux le 19 mai dernier, il avait indiqué vouloir intégrer le staff de Visé. Il n’en sera rien donc. Mourad Lachhab et Jonathan Legear seront épaulés par Fabrice Pivone qui était sans club depuis son départ de Fraiture Sports il y a un an.