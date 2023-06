Avec l’été, les apéros pointent leurs verres et leurs foodtrucks un peu partout, en ville et dans les petits villages. Le dynamique Cercle Saint-Louis n’a pas dérogé à l’occasion de convier ce week-end tous les Verlainois mais aussi les communes voisines à faire la fête. Sur la place du supplice de la Macrâle. "Cela fait deux ans que nous avons envie de créer ces Zapéros. Il n’y avait pas d’apéros à Verlaine et on voulait organiser quelque chose de différent, glisse Hugues Lebrun, responsable du comité. Il fallait trouver et fixer la bonne date, avant les vacances." Le comité a profité du week-end des Fêtes de la musique pour lancer ses zapéros. Une première et "un défi pour gérer le stock" de la soirée. La météo était top… Mais organiser les "zapéros" le premier soir d’un week-end de contrôles intensifs d’alcoolémie, c’est un autre défi. Parce que quand Bodegnée fait la fête… C’est "ambiances assurées".