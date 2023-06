La crèche communale ouvrira à l’été 2026

Le conseil communal de ce lundi soir a ratifié la délégation à la société ECETIA, en charge du dossier administratif et technique, pour désigner un auteur de projet qui aura pour mission la conception et le suivi des travaux. Avec mission complète d’architecture et d’ingénierie. À propos de cette société ECETIA, l’échevine revient sur le fait que "la Commune n’a pas les ressources humaines pour gérer un gros dossier comme celui-là".

2023 et 2026, dates butoirs

Les 7 places de la crèche "Garderie des Tout-Petits" (rue Hamente) seront transférées et ajoutées aux 21 places créées dans la (future) crèche communale, rue Vinâve des Stréats, au coin du nouveau lotissement de la rue Campagne du Poncha. L’ASBL "Garderie des Tout-Petits", présente dans plusieurs entités hesbignonnes, assurera la gestion de cette infrastructure qui offrira également "des locaux modernes, fonctionnels et adaptés pour les consultations de l’ONE", poursuit Huguette Buttiens. La Commune étant et restant propriétaire du bâtiment.

La date d’échéance de remise de l’avant-projet est fixée à fin 2023 (novembre/décembre) et la remise des clés doit être effective en juin 2026, pour s’ouvrir sans doute dès juillet de cette même année.

Outre la conception d’aménagements qui répondent aux normes fixées par l’ONE, en termes de portes intérieures adaptées (avec fenêtre-hublot dans le bas) par exemple, la construction doit répondre à des normes écologiques strictes "avec le certificat énergétique le plus poussé", conclut Huguette Buttiens.