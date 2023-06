À Verlaine, Danielle Maquet a présenté une carte régionale des boîtes à livres

Une carte régionale bientôt officielle ?

Si la boîte à livres de l’école a une marraine en la personne d’Ingrid O., enseignante, au coin des rues Trixhelette et Bois Léon, la boîte de Bodegnée est "marrainée" par trois fées des livres, dont Danielle Maquet et Axelle Fuks. La "Journée des boîtes à livres" a permis de présenter une carte régionale unique, inédite et artisanale, répertoriant toutes les boîtes de Verlaine, Saint-Georges, Villers-le-Bouillet, Faimes et Donceel.

Passionnée de livres, Danielle Maquet avoue "adorer lire les e-books mais a besoin des versions papier pour sentir le livre". L’animation de cette journée, dans le petit coin champêtre, à côté du banc et du bac de légumes gourmands, elle l’a organisée pour elle "mais aussi et surtout par passion. Je voulais faire connaître ces boîtes à livres qui connaissent beaucoup de succès en Flandre, moins en Wallonie." Mais pourquoi à Bodegnée ? "Parce que c’est la plus belle !", sourit-elle.

Au-delà de la découverte ou re-découverte de la lecture, Danielle a proposé un itinéraire "virtuel" matérialisé par des logos sur une carte touristique régionale… et artisanale. Elle en avait réalisé quelques exemplaires à distribuer aux visiteurs. Son projet pourrait déboucher à terme sur une carte régionale officielle. Elle va le soumettre au Comité Culturel et Sportif de Verlaine.

Infos via la page Facebook: "Boîte à livre de Bodegnée".