Une balade "gourmande" des comestibles à Verlaine

Voir et goûter

"L’objectif est de déambuler le long des chemins et des routes en prenant connaissance de tout ce qui peut se manger et sur quoi nous marchons, sans nous en rendre compte", insiste d’emblée Marcel Jacobs, membre du Cercle horticole de l’Yerne et acteur de Verlaine en transition.

En plus de cette balade, Pascaline Le Maire proposera "la découverte d’un biotope spécifique", dans la propriété familiale à Bodegnée. Pour voir, mais aussi pour goûter, sous l’égide d’un guide. Une dégustation finale qui devrait permettre de découvrir d’anciennes pratiques comme des tisanes ou des infusions, voire des salades oubliées.

À noter que les concours saisonniers printemps – automne de "Verlaine en transition" sur Facebook, permettent aussi de mettre en valeur les fleurs cultivées à Verlaine par Lucie "Les pétales – Fleurs de saison". Pour promouvoir les fleurs parfois oubliées produites localement en harmonie avec la nature, des pratiques écologiques et durables. Le dernier gagnant a reçu son bouquet la veille de la Fête des mères.

Balade gourmande des comestibles. Samedi 17 juin, de 10h à 13h au départ de l’église de Bodegnée. Nombre limité de participants. Inscription obligatoire auprès du Cercle Horticole de Verlaine: Freddy Renard 0495.57.52.07 ou Marcel Jacobs 0497.57.04.12. Participation… libre et consentie.

Plantes et semences en troc…

«Verlaine en transition», ce sont les grainothèques, les bacs des incroyables comestibles ou encore Transi’Troc. L’émergence d’une culture solidaire accessible à toutes et tous par l’intermédiaire de petites fourmis pour dynamiser l’entité en projets verts. La participation au dernier Repair Café, la 3 du genre, était l’occasion de proposer pour la première fois des échanges de plants, en synergie avec le Plan de Cohésion sociale. Au fil des saisons et de ses conseils de jardinage, «Verlaine en transition» s’adapte au calendrier et propose donc ces échanges, à travers ses grainothèques réparties dans l’entité ou ce premier échange de plants. «Pour cette première, nous avons des plants de tomates et de légumes issus des semis réalisés par les élèves dans le jardin de l’école», insiste Pascaline Le Maire.