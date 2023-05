La ligne de bus 85 déviée ce samedi dans le cadre du jogging

Le TEC informe que la ligne de bus 85 sera déviée à Verlaine, en raison du jogging qui se tiendra ce samedi dans les rues de la Station et Hamente: une déviation qui se fera à partir de la rue Caquehu, via les rues des Stanges, d’Hepsée, d’Yernawe, de Bodegnée, la chaussée Verte et la rue Yernawe pour reprendre enfin l’itinéraire normal. Les arrêts "Pharmacie", "Dépôt TEC", "Église", "R.T.T.", "Voie des Jardinets", "Rue de la Station", "Rue du Moulin" et "Saint-Georges Carrefour" sont reportés, soit à un arrêt provisoire implanté rue Caquehu, soit à l’arrêt "Yernawe Route de Saint-Georges".