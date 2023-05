Verlaine : dix projets en lien direct avec la nature en 2023

Certains projets existent déjà et d’autres seront développés. Sur les 17 700 €, la Commune déboursera 10 900 € et bénéficiera donc de 6 800 € de subsides. 1. Jardin didactique de l’école: 1 560 € (subsides 600 €) achat outils, matériel, semences, armoires. 2. Expo de champignons: 1 800 € (subs. 500 €): la prochaine en octobre 2023. 3. Malle pédagogique nature avec l’école: 600 € (subs. 400 €): création d’une malle pour les enfants en collaboration avec le PCDN. 4. Journée de l’arbre 2024 : 2 000 € de coût en subsides. 5. Plantation d’une haie Voie des 5 Bonniers (Chapon-Seraing): 1 800 € en coût et subsides. 6. Nichoirs à lérots: 1 000 € en coût et subsides, voie du Tram pour remplacement des anciens nichoirs. 7. Plantation sentier n°13: 500 € en coût et subside – création d’un sentier entre le complexe commercial et la Voie du bosquet (après placement tuyaux). 8. 10 ans PCDN: voyage pour les membres actifs du PCDN. 9. Sentiers des châteaux: création d’une boucle autour du château de Seraing-le-Château sur le circuit actuel de 12,8 km 10. Bassin d’orage de Chapon-Seraing: entretien du bassin et des nichoirs à hirondelles des rivages.