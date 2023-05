Le commentaire d’Anthony Rizzi après le départ de Marc Segatto à Verlaine : appelez-le Saint-Gatto désormais

Cela va faire bizarre quand, la saison prochaine, on ne verra plus Marc Segatto sur le banc de Verlaine. Plus d’une décennie à voir Marco gagner, râler, trouver des excuses pour expliquer les défaites et incarner Verlaine." C’est ma famille" dit-il encore aujourd’hui. Mais avec la venue du binôme Franchi-Cicarella, son club est entré dans une autre dimension, celle du (semi)professionnalisme qui impose des choix rationnels, fussent-ils impopulaires. Verlaine doit désormais avancer, mais il ne devra pas oublier ce que Segatto lui a apporté. Son héritage est énorme et éternel. On pourra presque prier Saint-Gatto dans les prochaines saisons et lui ériger une statue aux Six Bonniers. Il sera à jamais l’histoire de Verlaine avec un grand H.