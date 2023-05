Le Lions de Verlaine et ses 600 gourmands pour le 30e anniversaire du service club

Menu d’anniversaire

Pour célébrer cet anniversaire, le Lions a mis les petits plats gastronomiques dans les grandes assiettes, en faisant une nouvelle fois confiance aux traiteurs et restaurateurs régionaux. "Le choix doit faire face à une contrainte financière pour ne pas dépasser les budgets, souligne Serge Fiorini, co-initiateur du rallye et co-oragnisateur. Nous voulons rester sous les 50 €, même si on sait que les coûts ont augmenté de près de 20%. Nous avons fait confiance aux traiteurs et restaurateurs pour le choix du menu". À 47 € (par personne, hors boissons sinon l’apéro), le budget reste raisonnable pour la qualité du menu proposé aux amateurs gastronomes. Trois mises en bouche au départ avant l’opéra de saumon frais, tourelle de caviar sarte. À suivre avec le risotto d’asperges et magret de canard fumé, la tagliata de bœuf et vieux parmesan ou le tiramisu revisité aux pistaches, biscuit trempé au café à la cardamome en dessert. Tout un programme gastronomique. À déguster et à "éliminer" (en partie) sur les 5 km du parcours pédestre ou les 13 km à vélo. De l’école à l’école via Bodegnée et Verlaine.

"Le démarrage des inscriptions a été un peu lent parce que nous avons lancé les inscriptions un peu tard, admet Serge Fiorini. Nous étions pris par d’autres activités dont la dégustation de vins. Mais avec les membres, les jeunes et les enfants (une soixantaine), nous avons atteint les 600 convives". Le 30e anniversaire a été dignement célébré.