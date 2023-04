Le programme "Je Pédale Pour Ma Forme" redémarre à Amay, Berloz, Remicourt et Verlaine et s'étend à tout l'arrondissement

Le GAL jesuishesbignon.be remet un coup de pédale à son action lancée en 2018 "Je Pédale Pour Ma Forme". Un programme de "remise en selle" de huit séances à vélo avec l’objectif, au terme du programme, de faire une sortie de 30km en autonomie à Amay, Berloz, Remicourt ou Verlaine. "Ce n’est pas comme pour l’action Je Cours Pour Ma Forme où il y a un objectif de performance qui vise à se dépasser et à aller toujours plus loin, précise Christelle Degard, chargée de mission mobilité au GAL. Je Pédale Pour Ma Forme vise à rendre les personnes inscrites à l’aise sur la route et de leur donner le guide des bonnes pratiques à adopter pour circuler en ville en adoptant les bons réflexes. C’est un programme qui s’adresse à des personnes qui n’ont plus fait de vélo depuis longtemps ou qui veulent appréhender les règles de bonnes conduites lorsqu’on est avec d’autres usagers. On cible par exemple les travailleurs mais aussi les personnes plus âgées qui veulent faire leur course à vélo." La finalité de cette action est donc d’encourager les citoyens à utiliser leur deux-roues pour leurs déplacements quotidiens.