Le logo de l'ODR de Donceel est choisi, place maintenant aux réunions

Préalablement à son ODR, Donceel a lancé un concours en vue de lui trouver un logo propre à Donceel et représentatif des objectifs. "Les citoyens se sont investis pour ce concours, insiste d’emblée le bourgmestre, Philippe Mordant, en ouverture de la séance publique du conseil communal, jeudi soir.

Et c’est l’Amaytois Arnaud Gallina qui a remporté ce concours, son premier, avec un logo qui reprend les valeurs de l’ODR et qui met en évidence les spécificités de la commune de Donceel: la nature, la ruralité, les cultures, le soleil et une éolienne. Jeune assistant marketing chez CELEM Informatique, dont il a d’abord relooké l’ancien logo, il est passionné par le design.

"Avec ce logo, nous sommes au tout début de l’ODR, souligne, pour sa part, Florine Gérouvile, accompagnatrice du projet à Donceel pour la Fondation rurale de Wallonie. C’est la première étape de la participation citoyenne, tout public. La prochaine, ce sera la consultation villageoise. Nous attendons cette participation car c’est l’essence même de l’Opération de développement rural".

La coordinatrice se réjouit de l’engouement en termes de participation au concours (plus de 80 projets proposés) et de l’implication des citoyens (plus de 150 votants pour désigner le logo). Les réunions qui se tiendront dans les prochaines semaines dans les églises des quatre villages de l’entité constitueront l’étape suivante pour fixer le PCDR.