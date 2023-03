Mérites sportifs et culturels verlainois: à vos candidatures !

Le comité culturel et sportif de Verlaine lance la procédure de désignation des "Mérites verlainois", édition 2023. La remise des prix se déroulera le 12 mai dans le cadre des Verlaine Sports Days. Il s’agit d’honorer les sportifs et les acteurs culturels dans neuf catégories différentes: mérites sportifs "Individuel espoir", "Individuel senior", "Équipe espoir", "Équipe senior" et le prix du "Fair-play". Côté non sportif, on compte le "Mérite culturel", le "Prix du bénévole", le "Prix du public" et le "Prix du savoir-faire".