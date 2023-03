La cohésion sociale s’amplifie

On supprime la donnerie

Les projets sont financés et réalisés par la commune sur 6 ans (2020-2025) en partenariat avec les acteurs locaux, les habitants, les associations… Le bourgmestre se félicite de cette initiative dont le succès croissant répond de plus en plus à une nécessité sociale, d’entraide citoyenne et de solidarité. Sur base du rapport de la coordinatrice, il insiste sur la fréquentation du bar à soupe lancé en juin 2022. "On compte de 50 à 60 personnes lors de chaque édition". La plateforme de bénévolat progresse plus lentement et a assuré 23 "mises en relation" de citoyens (contre 21 en 2021) pour venir en aide directe (petits travaux, transports… Le "Repair Café" mensuel connaît par contre une progression fulgurante: 477 participants en 2021 pour 456 heures de travail, "sans parler des économies en termes de déchets et d’émission de CO2", insiste Hubert Jonet. On peut y ajouter les indéniables économies financières pour les bénéficiaires. On peut citer un cas récent: la réparation d’une clé de voiture pour 0,75 € au lieu des 150 à 300 € demandés par le concessionnaire. Depuis 2022, le Cyber Espace étend les services proposés par le PCS. Par contre, la Donnerie Virtuelle, concurrencée par internet ou les dons directs, va disparaître.

Prochains rendez-vous : bar à soupe le lundi 27 mars (10 h pour les bénévoles et service à 12 h) à la salle des Thuyas et Repair Café le samedi 8 avril aux anciennes écoles de Chapon-Seraing.