Les chiens d’assistance d’Os’mose ont officiellement rejoint leurs nouveaux maîtres à Verlaine

Noémie et Alban, qui vivent à Bois-et-Borsu, ont formé Lazy pendant deux ans. "Elle avait à peine deux mois quand elle est arrivée chez nous, se remémore Alban. On lui a fait faire plein d’activités. Mais notre mission a surtout été de la sociabiliser dans toutes sortes de situation. On est allé à des concerts avec elle, à des matchs de foot, au cinéma…" Le but d’une telle formation est que Lazy reste calme et obéisse en toutes circonstances. "Elle doit revenir quand on la rappelle." Mais le plus dur à lui inculquer, a été la marche en laisse. "Il faut vraiment qu’elle reste continuellement à côté de nous, sans que la laisse soit tendue." Et comme elle a très bien appris à faire tout ça, Lazy habite aujourd’hui chez Philippe Delooz, qui est atteint de la sclérose en plaques. Le nouveau compagnon de Lazy habite à Vierset-Barse, à seulement quelques kilomètres de l’ancienne maison du chien. "C’est vraiment une crème, se réjouit-il. Elle me pousse à sortir, à aller faire des balades."

La faille palmipède

C’est d’ailleurs pendant les balades qu’apparaît la seule et véritable faiblesse de Lazy: les canards. "Si je prononce le mot magique et qu’elle a vu les canards, elle est partie, poursuit Philippe. Et pour la récupérer bonne chance." Bref, les canards, "c’est sa passion".

Et même si Lazy n’est pas parfaite (mais qui l’est ?), ce fut une belle aventure, tant pour Philippe que pour Noémie et Alban. "On fait d’ailleurs des balades tous ensemble." Au point de redevenir famille d’accueil ? "Peut-être, mais pas tout de suite, souffle Alban. C’est dur de la voir partir au bout de deux ans. Elle était vraiment tout le temps avec nous, même quand on allait en cours (NDLR: ils étaient encore étudiants quand Lazy les a rejoints)." Pour compenser le départ de Lazy, ils ont d’ailleurs adopté un autre chien. "On va attendre un peu avant de recommencer. On va garder notre petit cœur fragile pour nous pour l’instant", conclut-il, le sourire aux lèvres.