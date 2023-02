Verlaine : permis accordé pour le circuit de karting électrique et interactif de l’univers de Mario Kart

Le concept a de quoi séduire les petits et les grands et va débarquer prochainement à Verlaine. "On espère inaugurer l’activité dans le courant du mois de juin, explique François Smal, le porteur du projet. On a reçu le permis d’urbanisme en janvier et les travaux vont débuter incessamment. Le bâtiment où on s’installe est un ancien tennis intérieur qui n’a plus vraiment été entretenu depuis le Covid-19. En fonction de l’évolution des travaux et des surprises qu’on aura, on espère ouvrir rapidement, même si rien n’est moins sûr. Juin, c’est un minimum."

Un projet qui a bénéficié du soutien de la Commune de Verlaine, enthousiaste à l’idée d’accueillir ce divertissement nouveau. "Ils se sont montrés très ouverts et disponibles tout au long des réflexions concernant le projet. L’idée a tout de suite été bien reçue et les autorités communales ont été très impliquées dans l’évolution du plan. Verlaine a cet avantage d’être bien situé géographiquement. C’est à proximité de grands axes routiers. Il sera donc facile d’accès."

"Cinq années de travail qui se concrétisent"

Projet de longue haleine, le chemin menant à l’implantation d’un BattleKart en province de Liège a été long et tortueux pour le Neupréen. "J’avais déjà contacté la franchise pour établir un BattleKart à Liège en 2018 et, malgré leur enthousiasme, ça ne s’était finalement pas concrétisé, embraye François Smal. Le concept offre beaucoup d’évolution et très peu de monotonie. J’ai directement été séduit quand je l’ai découvert. Depuis 2018, j’étais à la recherche de l’emplacement idéal. C’est désormais chose faite. Ce sont cinq années de travail qui se concrétisent."