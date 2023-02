Oui, le citoyen peut interpeller le conseil communal de Verlaine, même en visioconférence

Réunions d’information

La procédure administrative qui impose d’introduire une demande d’interpellation du collège communal 15 jours avant la date du conseil, demande soumise à son approbation, constitue peut-être un frein à l’introduction d’une telle interpellation. L’interpellation directe lors de la séance, pratiquée dans certaines communes, ne permet pas toujours d’apporter une réponse immédiate, faute d’éléments du dossier. Verlaine conserve ce mode "écrit" qui n’a pratiquement jamais été utilisé.

"Nous en avons parfois eu en début de législature, confirme le bourgmestre Hubert Jonet. Mais le plus souvent, ce sont les conseillers qui relaient les questions des citoyens." Les citoyens préfèrent en effet rencontrer les mandataires directement à la commune. "Ils osent venir et poser leurs questions, souvent plus personnelles renchérit le bourgmestre. Mais nous essayons de fournir un maximum d’informations sur les gros dossiers lors de nos séances citoyennes, dans les villages ou les quartiers et les rues concernées." N’empêche que le citoyen a ce droit d’interpellation. Autant dès lors l’utiliser.