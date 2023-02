Installés pendant la pandémie, les nouveaux habitants de Verlaine ont enfin été accueillis

La rencontre entre les nouveaux habitants et le collège, soutenu par quelques conseillers, ne s’est pas limitée à l’aspect formel. Une brève carte d’identité de l’entité dressée par le bourgmestre a permis d’apprendre que l’augmentation de la population se chiffre à 7% par an. Ainsi, Verlaine comptait 4265 habitants au 1er janvier 2022, dernière statistique publiée par le site Walstats.

"Même si elle perd un peu de son caractère rural, je suis très fier ma commune, a insisté Hubert Jonet, bourgmestre depuis 30 ans. Elle possède tous les services d’une grande ville. C’est une commune branchée, numérique." La suite de la découverte des services et des activités fut donc interactive, via les GSM et l’application "Verlaine".

Le quiz a passé en revue urbanisme, écologie, comité culturel et sportif, CPAS, école, service population, potager intergénérationnel, finances ou encore PCDN, travaux ou responsables communaux. Avec prises de parole des intervenants pour expliciter les services et les réponses.

Après la réception, la (courte) balade à la découverte de Verlaine n’a réuni qu’une dizaine de personnes sous l’égide de représentants du PCDN… Il restait l’apéro offert au centre sportif pour ponctuer cette journée conviviale de rencontre/découverte communale.