Les 77 bébés du Covid ont reçu leur prime de naissance à Verlaine ( + photos)

40 garçons, 37 filles

"Devenir papa et maman constitue un événement unique, le plus beau de tous les cadeaux, le plus beau cadeau du monde", insiste l'échevine Huguette Buttiens-Comijn en accueillant l'assemblée. Avec les membres du collège communal, du conseil communal, les représentants de l'ONE, de l'accueil extrascolaire...

"Quelle aventure d'être parents, d'être engagés dans un tourbillon d'émotions. Parfois on se sent seul, un peu mal dans son rôle. On est parfois inquiet, souvent dépassé, un peu démuni, plein de doutes", résume l'échevine en évoquant le rôle de parents. Dont certains "récidivistes" qui viennent pour la 2e, 3e voire 4e fois à la cérémonie.

Le job de parent, Huguette Buttiens y revient encore. "Pour son enfant, on veut le meilleur. Pourtant, il n'y a pas de recettes, tout juste quelques points de répères, quelques idées pour reprendre un grand souffle et continuer à inventer, à réinventer... Le job s'apprend sur le tas". Montrer l'exemple, être honnête, se remettre en question, donner du temps, tenir des limites, décider, semer la confiance, apprivoiser des émotions, reconnaître que l'on s'est trompé; dire que l'on s'aime... Les tâches ne manquent pas. "Mais les parents doivent oser demander de l'aide, de l'aide aux grands-parents ravis, aux amis mais aussi aux professionnels de la petite enfance", renchérit l'échevine. À l'offre de la commune avec la maison de l'Enfance (garderie des tout-petits) et des nombreux services de l'ONE, devrait s'ajouter l'ouverture (2026) d'une crèche d'une capacité de 28 places. L'école complète la palette d'encadrement pour les enfants déjà conséquente avec le centre sportif, le comité culturel, etc.

Aux cadeaux que constituent la prime, des livres, un sac de précieux conseils de l'ONE s'ajoute un arbre. Un pommier, symbole de lien entre l'homme et la nature, la plante et l'enfant. Un symbole de vie qui commence, comme celle de ces 77 bambins... Immortalisée sur un photomaton!