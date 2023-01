Arnaque: des escrocs se font passer pour la société Wera Combustibles sur Facebook

Le phénomène prend de l’ampleur pour Wera Combustibles. Depuis plusieurs jours, cette société basée à Verlaine se fait usurper son identité par des escrocs via le réseau social Facebook. "Ces gens créent des pages Facebook et utilisent nos anciens concours (NDLR: qui permettent notamment de gagner des palettes de pellet), en changeant les dates, pour atteindre les particuliers et leur extorquer de l’argent, explique Quentin Wera, l’associé de son père, Michel. Ils contactent ensuite les gens sur Messenger, en leur expliquant qu’ils doivent seulement payer la livraison", pour les pousser une manipulation avec le digipass, ce petit boîtier générateur de codes qui permet de se brancher à ses comptes en banque. Et ainsi récupérer leurs informations bancaires. "Et le problème, c’est que les gens, qui pensent que c’est vraiment nous, partagent ces faux concours. Malgré les nombreuses fautes d’orthographe qui s’y trouvent." Les aigrefins proposent également d’offrir des cartes-carburant au nom de la société. Plus d’une dizaine de pages et profils ont ainsi été créés en quelques jours. "Ça en devient ridicule."