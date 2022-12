Les Kid’s Days ont fait le bonheur des enfants durant deux jours

Une première réussie

Et pour une première, les Verlainois ont répondu présent en nombre. Au total, près de 200 enfants âgés de 6 à 14 ans sont allés s’essayer aux différentes activités proposées par le hall omnisports. Une réussite dont se félicite Luc Larmuseau, le gestionnaire du centre sportif local. "Les retours sont vraiment positifs, s’enthousiasme l’organisateur de l’événement. C’est une belle réussite. On se veut accessible à tous, le prix est seulement de 10 € pour 3 heures d’amusement dans la plaine. Notre mission est d’animer le centre en proposant des activités plaisantes aux habitants. Avec les Kid’s Days, on a tapé dans le mille, je pense. On a essayé de proposer des activités très variées avec des disciplines sportives comme le foot ou le basket mais également d’autres, plus ludiques, avec la location d’un château gonflable et l’achat d’un projecteur interactif par la RCA. Récemment, de nombreux établissements de la région ont été forcés de cesser leurs activités à la suite des différentes crises que nous traversons. Il n’y avait pas non plus de stages prévus en décembre. On s’est donc dit que c’était une bonne idée de proposer quelque chose à destination des enfants durant les vacances d’hiver. L’idée est de permettre aux parents de respirer un petit peu pendant qu’on occupe leurs enfants. Pour encadrer les petits, on a fait appel à des profs d’éducation physique ainsi qu’aux pionniers de Verlaine. On a déjà reçu beaucoup de remerciements de la part des parents et il y a de fortes chances que l’événement soit reconduit en 2023."

Une journée dans la joie et la bonne humeur

Les enfants, de leur côté, s’en sont donnés à cœur joie. Que ça soit dans le château gonflable ou devant l’écran interactif, les rires étaient au rendez-vous. Raphaël et Chakrit, pionniers de Verlaine, étaient présents pour surveiller les enfants mais pas uniquement. "On a tout essayé, expliquent-ils sourire aux lèvres. On est là pour encadrer les enfants afin de récolter des fonds pour notre voyage au Portugal mais on ne se prive pas de jouer avec eux. Le château gonflable est immense, je n’en ai jamais vu d’aussi grand, et l’écran interactif est vraiment intéressant, c’est la première fois que l’on a l’occasion de jouer dessus. C’est les deux activités les plus marquantes. Pour les enfants, c’est chouette. Ils courent partout et peuvent vraiment se dépenser à fond. Ils s’amusent beaucoup. C’est une grosse journée pour eux, ils vont bien dormir cette nuit."