Budget 2023 du CPAS: la salle de Seraing-le-Château rénovée

Pour justifier le montant demandé, Patrick Danze, le président du CPAS, rappelle le contexte auquel la population est confrontée. "Le Covid, les inondations de 2021 et la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui permettent d’expliquer les difficultés rencontrées par la population. Nous nous dirigeons vers une période inquiétante où beaucoup de nouvelles têtes vont franchir les portes de notre CPAS et ce, pour diverses raisons. Avec l’aide du conseil communal, la douleur peut être réduite et de nombreuses aides être apportées notamment via la distribution de colis alimentaires et d’aides sociales."

Le CPAS se porte également garant de deux projets qui ont suscité leur intérêt. Le premier consiste à améliorer le confort d’une famille. Le second est voué à la rénovation de la salle de Seraing-le-château. "Nous avons répondu à l’appel à projet Tiers-Lieux ruraux", explique Patrick Danze. L’objectif est de faire de l’ancien local colombophile un lieu multifonctionnel pouvant accueillir des personnes en recherche de lien social. La rénovation de ce tiers-lieu rural permettra de faire de l’endroit un outil efficace au service de l’intérêt général. "Le rôle du CPAS est d’assurer un cadre sécurisant et bienveillant."