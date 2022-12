Tu l’as vue, l’expo du Lavu ?

Rétrospective et perspectives

À "60-17 ans", comme elle aime le dire, Miette Parent-Nihoul garde ce regard pétillant quand elle évoque ses ateliers. Avec une émotion plus intense dans les yeux de cette enseignante à la retraite. "J’ai proposé une rétrospective 2008-2021, notamment pour celles et ceux qui ne produisent pas beaucoup de toiles. Mais il y a surtout une œuvre collective réalisée par les enfants, sur base d’un puzzle de mon jardin. Chacun a réalisé une partie… et tout y est." Le groupe des adultes stagne un peu mais "ceux qui restent évoluent techniquement très bien, insiste l’artiste/animatrice de tous les ateliers de peintures et dessins. Il n’y a guère voire pas de candidat pour succéder à Jacques Grégoire."

Avec les enfants, Miette s’amuse vraiment. "Ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont 12 mais de nouveaux s’annoncent." Pédagogie et psychologie mais encore adaptations permettent d’aborder les techniques et de proposer des activités qui correspondent aux capacités de chaque enfant. "Ils sont plus motivés que les adultes. Je leur apprends mais cela reste un atelier. Il faut que ce soit créatif. Ils abordent la gouache, le dessin ou l’acrylique. Et pour les plus jeunes de 7-8 ans, le découpage-collage de papier déchiqueté." La volonté reste de créer, pas de recopier à la manière de… "Ils font des recherches actives et essayent de trouver des nouveautés", se réjouit Miette.

L’avenir laisse percevoir de probables collaborations avec l’atelier d’Ivoz ou le tout nouvel atelier "FUN’Art" de Pierrette Lilot (Stockay).

Celles et ceux qui sont restés devant la TV pour regarder les Diables rouges auraient probablement pris plus de plaisir en visitant l’expo… Et en découvrant notre coup de cœur, l’œuvre collective patchwork, réalisée lors des ateliers de "Place aux Enfants".

Atelier Le Lavu, mardi de 19 à 22 h ; l’atelier Juniors, mercredi de 17 h 30 à 19 h 30. Aux anciennes écoles de Seraing-le-Château. Contact: Miette Parent-Nihoul au 0497/39 54 57 ou via mh.nihoul@outlook.com