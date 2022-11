Le concours BoudinWall plébiscite la boucherie Evrard

Damien Boca, à Héron, obtient quant à lui une médaille d’or pour son "boudin blanc IGP de Liège", à la 2e place du concours, et compte 8 médailles, toutes catégories.

Parmi la trentaine de producteurs de toute la Wallonie et les quelque 200 boudins en lice, les bouchers régionaux ont la cote au concours organisé par la corporation des Mangons (bouchers-charcutiers-traiteurs) de Liège.

Evrard, troisième et quatrième générations

Depuis 1930, trois générations de bouchers-charcutiers se sont succédé à la boucherie Evrard. La prochaine s’annonce, avec Justin. "J’ai participé cette année pour booster Justin, insiste son papa, Vincent. Je suis inscrit chaque année et ça se passe bien. Les résultats de cette édition 2022 le confirment encore. Mais peut-être seront-ils moins bons lors d’un prochain concours. Si je ne concours pas, l’apprenti, que ce soit Justin ou un autre, ne sera peut-être pas motivé de la même manière." Évidemment satisfait et heureux du bilan de l’édition 2022, Vincent redit "sa fierté" pour son fils . "Il a fait pas mal de progrès en deux ans. Non seulement dans le boudin mais aussi dans le travail de tous les jours. Le boudin, c’est la reconnaissance du métier."

Une fierté partagée par le jeune "apprenant" diplômé chef d’entreprise depuis juin et qui pourra concourir dans le classement "patron", l’an prochain. Pour être confronté à son papa et à son oncle Philippe (de la Boucherie mosane à Boncelles). "C’est en effet une fierté parce que ça représente beaucoup de boulot. Les résultats donnent envie de progresser encore et de s’améliorer."

Le boudin du Mondial: noir-jaune-rouge

Père et fils se basent sur les recettes familiales. Qui font le bonheur des amateurs gourmands, non seulement avec l’ensemble des variétés en période de fêtes, mais également toute l’année. Noir pommes-lardons, blanc foie gras-magret, blanc tomate confites-mozzarella, blanc périgourdin, IGP Liège… affolent les papilles. Pour le Mondial, il y a même une commande privée pour soutenir nos Diables: boudins noirs, jaunes et rouges ! À noter que les restes (sous vide) des boudins du concours sont offerts à quatre associations: le Mistral à Saint-Georges, la Maison heureuse à Ans, Saint-Vincent de Paul à Theux et le foyer Listré-Plunus à Chanxhe.