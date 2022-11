Saint Nicolas est venu par les airs

La météo était très agréable à Verlaine dimanche passé. Il est près de 15 h 30 et de nombreuses familles rejoignent la rue Hamente. Parents et enfants s’arrêtent le long d’une grande prairie et attendent derrière une rubalise. Les enfants sont tous sages. Soudain, on entend un bruit léger de moteur, puis il s’intensifie. Tous lèvent les yeux vers le ciel tout bleu. L’hélicoptère de saint Nicolas est en vue. Il fait deux passages et puis atterrit. Dès sa sortie, les enfants chantent la chanson du grand saint. Accompagné de père Fouettard, il se dirige vers la foule d’enfants qui a pu pénétrer dans la prairie et il commence une distribution de friandises. Le moment est magique. Nicolas Degastines est le pilote de la société Best in Sky, basée à Temploux. Il est habitué à accompagner saint Nicolas durant les semaines précédant sa fête. "C’est génial de voir les enfants d’en haut. Et quand on se pose, on les entend chanter ; c’est une belle effervescence", dit le pilote.