Mercredi soir donc, une soixantaine de personnes ont assisté à cette réunion. Les thèmes de la mobilité et du stationnement incluent évidemment la participation de la police. Verlaine fait partie de la zone de police Meuse-Hesbaye. Quatre policiers étaient donc présents à la réunion: les deux inspecteurs de quartier de Verlaine (Marc Zanette et Philippe Damry), Yohann Legaz, l’inspecteur principal, responsable de l’antenne de police de Verlaine et Vincent Latour, inspecteur à la zone de police Meuse-Hesbaye.

Sur le territoire de Verlaine, plusieurs routes et rues sont considérées comme problématiques, à savoir la Grand-Route ainsi que les rues de Huy, Haneffe et d’Oudoumont. Une participante confirme: "Sur la Grand-Route, c’est une catastrophe !, s’exclame-t-elle. La vitesse y est vraiment problématique !"

La rue de Huy, la plus dangereuse

Malgré cette réaction, la rue la plus dangereuse est la rue de Huy. À l’aide de slides, Yohann Legaz a ensuite présenté une série de chiffres provenant de différentes installations du radar. Le bourgmestre, Hubert Jonet, qui est aussi le président du collège de police de la zone, lui, annonce le futur placement d’un radar-tronçon rue de Huy. "En plus de cela, nous allons avoir de nouveaux radars !", se réjouit Hubert Jonet.

Mercredi soir, à plusieurs reprises, les habitants ont pu interpeller tous les intervenants et poser des questions. Caroline Delbar est conseillère en mobilité Elle s’est penchée sur la problématique du stationnement gênant et a rappelé quelques règles du code de la route. En attendant le futur et véritable Plan de mobilité, l’échevin des travaux, Vincent Gerday, a présenté les projets en cours, ainsi que ceux à venir. "Des marquages au sol ont été et seront encore réalisés dans le but de la création de chicanes.".