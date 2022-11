L’espace communautaire, lieu de vie sociale

Les partenaires du CPAS ont tous été approchés. Ils sont partie prenante de ce vaste projet social. Le Plan de cohésion sociale (PCS), Énéo (ex-ACIH), le conseil communal des enfants ou encore le comité culturel adhèrent au concept.

"Nous voulons sortir les personnes isolées de chez elles, quel que soit leur âge. Et pas seulement les personnes précarisées, souligne Patrick Danze, président du CPAS. Parce que ces personnes sont peut-être veuves, ou bien leur conjoint travaille encore. Nous voulons leur proposer des ateliers variés, y compris des rencontres intergénérationnelles avec les écoles. Nous allons proposer une ouverture 15 heures/semaine, soit 3 jours/semaine, qu’on projette aux Thuyas pour l’instant."

Le projet permet l’engagement d’une assistante sociale à temps plein, Pauline, et d’une éducatrice à mi-temps, Danièle. "Les choses vont se mettre en place mais notre objectif est de pérenniser les activités en intégrant ce projet dans le CPAS", poursuit Patrick Danze. Le rôle des deux responsables sera "d’aller à la rencontre de ces personnes, d’aller les chercher aussi dans les autres activités comme celles d’Énéo ou du repair café et de leur proposer d’autres activités dans l’espace communautaire".

Les rencontres avec les responsables Énéo locaux et régionaux débouchent sur un constat: le projet est novateur et offre de nouvelles perspectives. Il revêt un aspect multiculturel également, avec les Ukrainiens, les réfugiés, les bénéficiaires de l’ILA. "Il est capital d’intégrer ces personnes pour qu’elles soient reconnues belges et intégrées dans la vie sociale."

Le calendrier de novembre débute le 8 avec un atelier culinaire, au matin, et café-papote-jeux de société l’après-midi. Et les projets ne manquent pas, au fil des saisons, pour tous les citoyens de l’entité.

Plus d’infos via le CPAS de Verlaine au 04/259 99 11 ou au 0474/68 14 62.