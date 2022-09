Il aurait prétendu avoir des explosifs et menacé la police avec une fourche

Que la peine soit absorbée par celle concernant le Fort Chabrol

Les policiers, eux, disent avoir été insultés et menacés: le Verlainois aurait dit qu’il allait utiliser des explosifs et aurait utilisé une fourche pour les repousser. La fourche? Il admet. C’était une fourche ancienne à deux dents, posée près de la porte d’entrée en déco. "Je l’ai prise et l’ai juste tenue devant moi", explique le prévenu en joignant le geste à la parole. Pas pour blesser, juste pour garder les policiers à distance. Les explosifs? Ça, il nie. "La seule chose, c’est que j’ai deux papiers collés sur ma maison." Des "plaques" qui préviennent que tout qui s’approche se trouve sur un lieu où il y a des explosifs. "Ce n’est pas pour les policiers, c’est pour effrayer tout individu. Je veux juste avoir la paix."

La procureure de division, Brigitte Leroy, a rappelé que la scène s’était déroulée dans un contexte tendu, la maison du prévenu ayant été saisie et l’homme vivant cette situation particulièrement mal. "D’ailleurs, quand la fille de monsieur demande à la police d’aller jeter un coup d’œil chez son papa, elle les prévient qu’il risque de ne pas être dans un bon état d’esprit…" Elle a demandé l’absorption, c’est-à-dire que la juge considère qu’il s’agissait de la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse (que le Fort Chabrol) et qu’elle ne prononce donc pas de peine supplémentaire (à celle à laquelle il a été condamné en janvier dernier pour ce fait).

Mede Samblanx, qui défend le Verlainois, a quant à lui plaidé l’acquittement de son client mais a dit qu’il ne s’opposerait pas à l’absorption.

Jugement le 20 octobre.