Plusieurs rues vont être refaites et un nouveau trottoir va être aménagé

La Commune a également l’intention de s’attaquer à la Grand-Route, dont le projet de réfection a été scindé en trois phases. La première partira du carrefour formé par la rue de la Station et le tige de Bomiète ira jusqu’à hauteur de la rue de l’Église. La deuxième phase s’arrêtera au niveau de la voie de la Tombe, et la troisième rejoindra la placette de Seraing-le-Château. Le problème, c’est que refaire tout ça, c’est déjà un petit budget. "Avec la rue Haute Voie, on arrive à quasiment 1,5 million d’euros", détaille Vincent Gerday, l’échevin des Travaux. On a donc décidé de ne pas tout faire d’un coup. "On fera la rue Haute Voie et la première phase de la Grand-Route dans le cadre du PIC 2022-2024." Quant aux deux autres phases, "on pourrait les faire lors du prochain PIC". D’un point de vue financier, le chantier de la rue Haute Voie coûtera 180 000 € et celui de la première phase, 316 000 €. "On aura un subside de 219 000 €." À noter que le SPW doit encore approuver ces fiches-projets.

Le Pimaci aussi sur la table

Les élus verlainois ont aussi abordé le Pimaci (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité). Encore une fois, on a l’intention de réaliser deux projets, qui permettront aux usagers de rejoindre l’arrêt de bus TEC Express situé sur la N65. "On va créer un trottoir entre la place de Chapon-Seraing et la nationale. Il passera par les rues Bolly et de Fize. On va également réaménager la partie de la place qui se trouve à droite de l’église."

L’autre projet consistera en la création d’un chemin réservé pour les piétons, cyclistes, cavaliers et engins agricoles. Il reliera Seraing-le-Château et Chapon-Seraing. "On va utiliser un chemin de remembrement existant. Sur la partie la plus abîmée, on reprofilera le corps de voirie et on coulera une couche d’usure." Le montant total des travaux devrait s’élever à 597 000 €. "On touchera un subside de 263 000 €", conclut Vincent Gerday.