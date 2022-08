La trompe a fait corps avec la chasse

Les groupes de sonneurs se répondent, en cor à cor. Sociétés belges, luxembourgeoises ou allemandes mettent à l’honneur l’art de la trompe de chasse reconnu au patrimoine immatériel de l’Unesco."Il y a toujours eu des sonneurs lors des éditions précédentes des Journées de la Chasse mais c’est la première fois que nous organisons un tel festival", insiste François de Radzitzky, président de la Fédération des trompes du Benelux.

En groupe, en duo, en solo, les sonneurs… sonnent. De la puissance ultime du cor au romantisme des "radoucis" (un superbe Ave Maria de Schubert), la musique fait vibrer. Les jeunes prennent la relève. Le Bien-Aller Ardennes accueille une jeune musicienne de Donceel. Lucille Jaymaert a suivi son papa, Fred. À 16 ans, saxophoniste de la petite et de la grande fanfare du Royal Guidon Hesbignon, Lucille compte 10 ans de pratique musicale."Elle a la facilité de la connaissance du solfège et a tout de suite accroché,insiste sa maman.Elle a fait un stage à Saint-Hubert en juillet."

Lucille trouve"intéressant d’apprendre un nouvel instrument, un peu plus compliqué sans les touches et sans partition. On change les notes avec les lèvres". Elle rayonne et va suivre des cours. Papa Fred est fier.