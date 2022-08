6 Heures Vélos folkloriques: « On a failli annuler »

À son lancement et pendant plusieurs années, les 12 Heures Vélos étaient un événement phare à Verlaine."Une vingtaine de vélos avec des constructions magnifiques y participaient. Puis, petit à petit, l’engouement s’est essoufflé. Et la dernière année, il n’y avait plus que sept vélos au départ."

Cette année, si la motivation y était, la course de vélos folkloriques n’a pas vraiment rencontré le succès escompté."On a failli annuler car nous étions trop juste au niveau du nombre d’équipes. Pourtant, beaucoup de personnes du village étaient motivées mais cela ne n’est pas concrétisé. Ceci est peut-être dû au fait que 2022 est une année tampon après le Covid", suppose le coprésident.

Un retour des 12 Heures l’an prochain?

Finalement, neuf équipes ont pris le départ et l’ambiance était tout de même au rendez-vous, de même que les décors."Tout est fabriqué par les participants. Mais on leur propose de l’aide s’ils ont besoin."Trois prix étaient attribués à la fin de la course: un pour la vitesse, un pour la beauté du vélo et le dernier pour l’ambiance.

Pour l’année prochaine, le Club des Jeunes de Verlaine réfléchit déjà à un éventuel retour des 12 Heures Vélos . "Certains nous ont dit qu’ils seraient motivés à le faire l’an prochain. Donc c’est à voir. Nous en discuterons en réunion."